Palloncini bianchi e lacrime: Nettuno dice addio alla piccola Nicole, morta in un incidente stradale

Lacrima, palloncini bianchi levati al cielo e una piccola bara. Nettuno ha detto addio alla piccola Nicole M., morta a 9 anni dopo un grave incidente stradale. Al Santuario di Nostra Signora delle Grazie tutta la comunità ha affollato il piazzale antistante la chiesa.

Presenti anche le forze di polizia e il Comune di Nettuno che si è messo a disposizione della famiglia per un'assistenza familiare. Dietro al feretro mamma Antonella. Assente il padre Gabriele agli arresti domiciliari.

La Procura di Velletri, dopo tre giorni di indagini, ha chiesto e ottenuto dal Gip l'applicazione della misura cautelare per pericolo di reiterazione del reato.

L'accusa è di omicidio stradale. Secondo quanto risulta agli inquirenti, quella tragica notte l’uomo si era messo alla guida dopo aver bevuto. La sua patente era stata revocata nel 2009 e la Bmw 320 sulla quale viaggiava era senza assicurazione.

Nella notte tra sabato e domenica il padre di Nicole si è messo in viaggio in via dei Frati, la strada che collega Nettuno a Velletri. Secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, avrebbe perso il controllo dell’auto schiantandosi contro un palo. La vettura si è poi ribaltata per circa 80 metri, terminando la propria corsa sottosopra. Nicole, 9 anni da compiere a settembre, è morta sul colpo.