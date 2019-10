Rubati giochi a bambina malata di leucemia, il papà di Elisa scrive ai ladri

Il finestrino frantumato in mille pezzi, come il cuore di papà Fabio. Qualcuno, in via Sabbotino nel quartiere Prati di Roma, è entrato nella sua auto rubando i giocattoli della figlia, la piccola Elisa malata da tempo di leucemia.

La storia della bambina di 5 anni è divenuta, in poco tempo, virale anche grazie a chi ha condiviso sui social la vicenda e il post di papà Fabio diretto proprio a chi aveva appena commesso il furto, nella notte tra il 6 e il 7 ottobre.

"Grazie grazie infinitamente alle carissima o carissime persone che questa notte mi hanno sfasciato il vetro della macchina, rubandomi i giocattoli di Elisa, bambina di cinque anni che lotta tra la vita e la morte da tre anni con una leucemia gravissima (lo so i ladri questo non lo potevano sapere)...". E' l'amarezza del padre che in un post su Facebook condivide le fotografie dell'auto con il finestrino rotto.

"Per cortesia vi chiedo di condividere il più possibile nella speranza non di recuperare niente ma per fare in modo che chi è stato almeno sappia a chi è stato fatto il danno... E forse si metta una mano sulla coscienza.... Non per il valore economico, ma strettamente simbolico affettivo..." scrive ancora nel post il papà di Elisa. La bambina è a Roma in attesa di un trapianto di midollo osseo.