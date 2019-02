Bambina di 22 mesi in ospedale con traumi alla testa, è grave. Arrestato il compagno della madre

Una bambina di 22 mesi ferita, in gravi condizioni, e un ragazzo di 25 anni arrestato con l'accusa di tentato omicidio. E' una storia cruda quella che arriva dai Castelli, appena fuori Roma. I fatti sono andati in scena nella serata di mercoledì 13 febbraio. La piccola, accompagnata dalla madre 23enne, è giunta all'ospedale dei Castelli ad Ariccia con varie contusioni ed ematomi in testa e sul resto del corpo.

Traumi che, secondo una prima analisi medica, sarebbero stati causati da percosse, o comunque una aggressione. Allertati dal personale medico, al nosocomio dei Castelli sono quindi arrivati gli agenti del commissariato di Polizia di Genzano che hanno dato supporto alla 23enne, in lacrime.

Mentre la donna veniva ascoltata dagli investigatori, la piccola bambina di 22 mesi è stata trasferita all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Le sue condizioni sono gravi, fortunatamente non sembrerebbe in pericolo di vita. I medici, tuttavia, al momento hanno deciso di non sciogliere la prognosi.

La 23enne, agli inquirenti, ha detto che a causare quelle ferite sarebbe stato il suo compagno, un ragazzo di 25 anni. Secondo le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura di Velletri, il 25enne avrebbe picchiato la bambina perché piangeva troppo. Riscontri che hanno permesso alle forze dell'ordine di arrestare il 25enne con l'accusa di tentato omicidio, ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.