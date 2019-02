Bambina picchiata dal compagno della madre: morsi e ferite alla testa, resta in gravi condizioni

Resta in gravi condizioni e ricoverata al Bambino Gesù di Roma la bambina di 22 mesi picchiata dal compagno della mamma ieri, 13 febbraio, a Genzano, comune dei Castelli Romani. La piccola era stata trasferita dal nuovo ospedale di Ariccia dove era arrivata con diverse ecchimosi alla testa, ferite al volto e morsi accompagnata dalla madre, una ragazza di 23 anni.

La lesione più grave, però, è un ematoma cerebrale. La bimba, tenuta in stretta osservazione e in prognosi riservata, è ricoverata nel reparto di rianimazione. I medici pediatri dell'ospedale Bambino Gesù, seppur fiduciosi, non si sbilanciano sulle condizioni della piccola. La bimba è in uno stato di sedazione profonda, una sorta di coma farmacologico, necessario per far riassorbire l'ematoma alla testa.

I fatti sono andati in scena nella serata di mercoledì. La mamma, che ha portato la figlia di neanche 2 anni in ospedale, piangeva. All'arrivo degli agenti di polizia ha raccontato che la bambina era ferita e che necessitava di cure mediche. La 23enne ha successivamente aggiunto agli investigatori che la piccola era stata picchiata dal suo nuovo compagno.

Lui, 25enne molisano, è stato quindi interrogato dagli agenti del commissariato di Genzano e, secondo quanto emerso, avrebbe picchiato la bimba di 22 mesi perché piangeva troppo forte.

Per questo, dopo gli accertamenti, il giovane è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e trasferito nel carcere di Velletri. La coppia vive insieme da un paio di mesi e le indagini, ora, si stanno concentreranno anche per capire se, oltre il violento episodio di mercoledì, ci siano stati altri casi simili in precedenza. La giovane mamma ha altri due figli avuti da un precedente rapporto, un'altra bimba di 22 mesi, gemellina di quella ferita, e un'altra bambina di 5 anni.