Due nuove bici a pedalata assistita per i vigili urbani di Ciampino

Due nuove bici vanno ad incrementare i mezzi in dotazione alle pattuglie del comune di Ciampino. Le bike, questa volta a padelata assistita, sono state acquistate da una ditta locale, la Cycling Caffè. Le due ruote risultano più funzionali nelle operazioni di controllo delle aree verdi e verranno utilizzato anche per contrastare il fenomeno della prostituzione maschile nel tratto del parco dell'Appia Antica.

Le caratteristiche delle nuove bici con pedalata assistita

Nell'ambito dell'allestimento operativo, le due ruote sono dotate di luci lampeggianti, baule con tablet su cui sono installati i software di polizia, presidio medico di urgenza e tutto il necessario per l'attività operativa di polizia di prossimità. Le bici sono dotate di batteria al litio che possono essere ricaricate da una presa di corrente qualsiasi e consentono un'autonomia di 100 km. Come ogni due ruote che si rispetti hanno quattro modalità di utilizzo, dalla "manuale" classica fino alla modalità "sport" che permette un'andatura ad una velocità massima di 25 km/h senza alcuno sforzo anche in salita. Gli agenti della polizia locale potranno utilizzare queste bici per effettuare operazioni di controllo all'interno del Parco Aldo Moro e delle altre aree verdi dei quartieri del territorio.

Le primi biciclette sono state utilizzate nel 2007

Il servizio di pattuglia in bicicletta del Comando della Polizia Locale di Ciampino si è dotato delle prime biciclette nel 2007 ampliandosi poi nel 2009 con altre due mountain bike. Nel 2013 le quattro bici, in occasione dell'acquisto di altre due nuove, furono donate a due comandi della provincia di Torino che ne fecero richiesta. Sempre nel 2013 fu istituito il servizio congiunto con le bici della sezione locale della Croce Rossa Italiana, dotate di defibrillatore. Nell'agosto del 2013 le due pattuglie intervennero in soccorso di un ciclista investito da un autoveicolo in via dei Laghi, con gli agenti in bici che effettuarono i rilievi del sinistro e i volontari della Croce Rossa che prestarono i primi soccorsi al ferito, allertando anche l'ambulanza. Nell'ottica di rispetto dell'ambiente del Comando di Polizia Locale di Ciampino, le pattuglie bike operano sia da sole che congiuntamente con le pattuglie a bordo dei maxi scooter elettrici, in servizio dal 2009.

"Il servizio in bike è più pratico"

"Il servizio in bike - afferma Alessandra Baroncini, agente che insieme con un altro collega collaborarono con il Comandante all'istituzione del servizio - è certamente più snello e pratico di quello in auto, specie in un territorio relativamente piccolo come Ciampino. Già le ultime mountain bike da 29 pollici ammortizzate permettevano di arrivare ovunque in tempi rapidi, anche dove le macchine non possono entrare. Ora queste a pedalata assistita sono veramente efficienti, e ci permettono di coprire anche tutto il territorio comunale in pochi minuti, senza affaticarci, con il vantaggio di poter operare in maniera più efficace". Anche due agenti a tempo determinato, che utilizzano prevalentemente le due bici a pedalata assistita in questo periodo, ne apprezzano l'efficienza: "sono particolarmente pratiche nel servizio che svolgiamo, ed in determinati casi ci permettono di intervenire anche più rapidamente di quanto potremmo fare a bordo dell'auto di servizio"