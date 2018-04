Biglietti Roma Liverpool, terminali nel caos: tifosi in fila rimangono a mani vuote

Dalle speranze della notte, allo sfinimento sotto il sole di mezzogiorno. È caos fuori dai Roma store deputati alla vendita dei biglietti della semifinale di Champions. Il 2 maggio il team giallorosso sfiderà il Liverpool all’Olimpico. Ed è caccia al biglietto da giorni.

Questa mattina l’apertura della vendita anche ai non abbonati. Ma i terminali dei punti vendita hanno dato forfait. Viale Marconi, viale della Primavera, via Arenula, via Appia. Centinaia di tifosi hanno fatto i conti con il blocco totale del sistema. Solo in piazza Colonna e in via del Corso le vendite sono partite e andate a buon fine. Tutti gli altri, ancora alle 14, sono in fila. Stanchi, accaldati e con pochissima pazienza.

C’è chi ha fatto la notte, chi è per strada da 24 ore per accaparrarsi un posto in uno qualunque dei settori rimasti disponibili, chi ha gestito appelli e numeri fino all’alba di oggi. "Basta, vergognatevi, avete fatto 10 biglietti in mezz'ora", gridano in tanti fuori dallo store di viale Marconi. E i numeri impazzano, con cifre che cambiano di bocca in bocca.

"I biglietti sono sold out", "no solo su internet", "sono rimasti duemila biglietti ma solo in tribuna", "mi hanno detto che ci sono anche i distinti". Tutto e il contrario di tutto, mentre i computer vanno lentissimi, e in tanti abbandonano l’impresa. Sempre a viale Marconi si sfiora la rissa, e una ragazza viene soccorsa dall'ambulanza per un malore. Un caos in cui tutti concordano: "Non si può gestire i biglietti per un evento simile con questo tipo di organizzazione. La colpa è della società".

Alla fine dopo poco più di tre ore lo stadio è di fatto dichiarato da più parti sold out.