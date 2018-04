Biglietti Roma Liverpool spariti, sui siti di secondary ticketing tagliandi fino a 1000 euro

L'ombra del secondary ticketing sui biglietti di Roma Liverpool. Nelle ore in cui migliaia di tifosi rimanevano a mani vuote dopo una notte passata in fila fuori dai romastore, sui principali siti di vendita di biglietti i tagliandi per la semifinale di Champions salivano alle stelle.

Non serve un detective per scoprirlo. Basta andare su viagogo.com, leader del settore, per scoprire prezzi fino 7 volte più alti. E di ora in ora le valutazioni salgono. Alle 13 per un tagliando di curva nord occorrevano 260 euro. Alle 16, vale a dire 3 ore dopo, le quotazioni sfioravano i 500 euro. Ancora più alti i prezzi su stubhub dove un biglietto di curva superava quota 700 euro. Su ebay, non propriamente un sito di secondary ticketing, i prezzi arrivano fino a 1000 euro.

Ma come è possibile per queste società avere a disposizione questi biglietti? E' quanto si chiedono i tanti, troppi, tifosi giallorossi rimasti a bocca asciutta fuori dagli store. Si alimentano le voci più varie, dai 15.000 tagliandi spariti all'improvviso prima dell'apertura della vendita, all'acquisto in massa da parte di altre aziende.

Certa è la delusione di tanti tifosi, distrutti da una notte che pensavano potesse aprire le porte dell'Olimpico e che invece ha regalato l'incubo di non poter assistere ad una partita già a suo modo storica prima di essere giocata. E su facebook As Roma Libera, pagina facebook di tifosi giallorossi, già ieri sera adombrava dubbi: "Conoscevamo già il fenomeno "Secondary ticketing", forma moderna del vecchio bagarinaggio. L'unica cosa che non capiamo è come facciano ad avere già i biglietti, visto che la vendita libera inizierà domani alle ore 10. Mistero! Nel link sottostante troverete la lista dei biglietti, a cifre folli, disponibili per ogni settore. Non è l'unica piattaforma ma ce ne sono altre".