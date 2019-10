Biciclette abbandonate e arrugginite a Ostiense e San Lorenzo

Intervento di bonifica è in via Volpato, in prossimità di piazzale della Radio, dove il tunnel sottostante la stazione Trastevere è stato completamente svuotato e ripulito dalle masserizie presenti.

Diverse le carcasse di biciclette rimosse invece vicino la stazione Ostiense e zona San Lorenzo, ridotte a cumuli di ferraglia arrugginita, che ostruivano passaggi pedonali.

Un'operazione anti-degrado ha riguardato anche il parco intitolato a Falcone e Borsellino, ripulito questa mattina. Tutte le attività di bonifica sono avvenute con la collaborazione di personale e mezzi Ama.