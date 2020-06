A bordo di una bicicletta rubata da una società di bike sharing: 19enne nei guai

Percorreva via Galba in sella ad una bici prima di essere fermato dai militari. L’uomo, un cittadino etiope di 19 anni incensurato è stato fermato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Roma che hanno notato loghi di una società di bike sharing sulla bici, risultata rubata il giorno precedente. I militati hanno restituito la bicicletta ad un incaricato dell’azienda proprietaria del mezzo. Il giovane è stato denunciato a piede libero per ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella notte, i militari hanno denunciato a piede libero due ragazzi romani di 25 e 29 anni con l’accusa di porto illegale di strumento atto ad offendere. I ragazzi sono stati controllati sul Lungotevere dei Tebaldi, a bordo di un’auto, al cui interno i Carabinieri hanno trovato una mazza da baseball della lunghezza di 59 cm che è stata immediatamente sequestrata.