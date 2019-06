Tutti in bici verso il mare: caos e disagi sulla via Colombo per la Critical Mass

Un corteo di 3mila ciclisti ha invaso via Cristoforo Colombo. Dalle 14 e fino al tardo pomeriggio di ieri, prima domenica d'estate dopo settimane di maltempo, l'arteria che dalla via Ostiense arriva al mare ha risentito di un volume di traffico eccezionale specie nella corsia centrale, dove auto e moto sono rimaste letteralmente bloccate dal passaggio della Critical Mass Ciemmona 2019, la nota manifestazione di appassionati delle due ruote.

Sul posto a regolare la viabilità pattuglie della Polizia locale dei gruppi Mare, Eur e Tintoretto che hanno cercato di agevolare il più possibile il traffico sull'arteria.

Non è stato necessaria la chiusura di alcuna strada, ma il congestionamento sulla Colombo ha avuto ripercussioni anche sul quadrante di viale Marconi. Insomma, per chi non aspettava altro che il sole per i primi bagni e la prima tintarella, non è stata una bella sorpresa. Qualcuno ha impiegato fino a tre ore per tornare a casa.