Bellegra, la città rinasce dopo i roghi dell’estate

"Questa mattina abbiamo piantumato un albero di ulivo in Contrada Missione a Bellegra come simbolo di rinascita per tutta la nostra comunità cittadina, dopo gli incendi che ci hanno colpito ad agosto”. E' quanto ha dichiarato Flavio Cera, sindaco di Bellegra in una nota stampa.

Un’estate “infuocata”

Un gesto simbolico ma dall’alto valore dopo un’estate dove la cittadina dei Monti Prenestini è stata colpita da vasti incendi che hanno distrutto molti ettari di terreno boschivo. Incendi che hanno provocato anche dei danni a casette di campagna uccidendo diversi animali e che hanno scosso profondamente tutta la popolazione.

Iniziativa nata dal gruppo

“Voglio ringraziare - continua il primo cittadino bellegrano - il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Giancarlo Righini, che ha presenziato a questa iniziativa e che ci è sempre stato vicino ed aiutato, anche nel dialogo con il presidente della Regione Lazio Zingaretti. E' necessario che la Regione tenga alto il livello di controllo sul nostro e sugli altri territori colpiti dagli incendi, abbiamo vissuto giorni difficili, abbiamo avuto paura per noi stessi e per il nostro meraviglioso territorio, purtroppo profondamente deturpato dalle fiamme. Ora, anche se nessuno dimenticherà quelle altissime lingue di fuoco e quelle enormi nubi di fumo che si alzavano verso il cielo, il peggio è passato. Abbiamo avuto l'idea di questa iniziativa simbolica con i ragazzi del Movimento Giovanile Sviluppiamo Bellegra e di Gioventù Nazionale di Bellegra per testimoniare che, nonostante le avversità, la nostra città e i suoi abitanti non si sono scoraggiati e credono fortemente nella tutela dei luoghi dove vivono e che difenderanno sempre".