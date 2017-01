Il Soccorso Alpino come la Befana: dolci e regali "in volo" per i bambini in cura

1 / 2

Un momento di spensieratezza e calore per i piccoli pazienti ospitati nella Casa Ronald Roma Bellosguardo della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia in via degli Aldobrandeschi. Questa mattina, in occasione dell’Epifania, una volontaria del Soccorso Alpino si è calata dal tetto della struttura di accoglienza per mezzo di una teleferica allestita per l’occasione portando calze di dolci e regali per i piccoli ospiti e le loro famiglie. La befana del Soccorso Alpino si è calata da una altezza di circa 10 metri consegnando, una volta arrivata a terra, dolci e regali donati da alcuni sostenitori della Fondazione.

Le Case Ronald McDonald della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia sono ville o piccole palazzine che sorgono nelle immediate vicinanze di un ospedale e che diventano temporaneamente una “Casa lontano da casa” per tutti quei bambini gravemente ammalati e lungodegenti e per le relative famiglie. In queste strutture, infatti, il bambino può continuare a vivere assieme alla propria famiglia quando non è impegnato nelle terapie ospedaliere ed alleviare così i disagi che la degenza comporta.

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è un servizio di pubblica utilità, del Club Alpino Italiano. Il CNSAS provvede al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Contribuisce inoltre alla prevenzione e vigilanza delle attività riguardanti gli sport di montagna e alle attività speleologiche in queste stesse zone. Essendo anche una struttura nazionale operativa del servizio nazionale della protezione civile presta attività al di fuori dell’ambiente montano in caso di calamità naturale.

