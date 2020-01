La Befana arriva a Regina Coeli: calze piene di dolci in dono ai detenuti

“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte… a Regina Coeli”. In occasione dell’Epifania, le associazioni So.Spe. e Isola Solidale, collaborano perché anche i detenuti della casa circondariale di via della Lungara abbiano la calza ricca di tante leccornie, preparata dai volontari. All'acquisto dei prodotti hanno contribuito anche alcuni detenuti ospiti presso l'Isola Solidale.

L'Isola Solidale e Associazione So.Spe. insieme per i detenuti di Regina Coeli

L'Isola Solidale, è una struttura che da oltre 50 anni accoglie a Roma detenuti ed ex, invece, Associazione So.Spe. (Solidarietà e Speranza) opera in favore di ragazze madri, bambini e adolescenti impegnandosi nel sostegno e nel recupero di persone vittime di violenze e povertà, detenuti e famiglie disagiate. “Per chi si ritrova a vivere l'esperienza del carcere – ha detto Alessandro Pinna, presidente dell'Isola Solidale - Il periodo delle festività può essere ancora più duro da affrontare rispetto agli altri giorni dell'anno. Con questo gesto vogliamo portare un pensiero e un po’ di felicità a queste persone, sperando che possano avere al più presto l'opportunità di riprendere in mano la propria vita”.

"Vogliamo allietare la loro giornata"

A queste parole hanno fatto eco quelle di Suor Paola D’Auria, fondatrice della So.Spe: “Da oltre 30 anni, la nostra associazione confeziona per la festa del 6 gennaio le calze per i detenuti di Regina Coeli. Quest'anno abbiamo scelto di farci aiutare anche dall'Isola Solidale, perché il nostro obiettivo comune è quello di aiutare le persone detenute a sentirsi ancora accettate e parte della società, perciò facciamo in modo che la mattina della Befana possano trovare questa sorpresa, sperando di allietare la loro giornata”.