Scoperto bazar della ricettazione: ladri trovati con armi e refurtiva per 20mila euro

Un bazar della ricettazione in casa. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nell’ambito di una mirata attività di indagine volta alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio, a scoprirlo ed a denunciare in stato di libertà due persone ritenute responsabili di ricettazione, furto in abitazione e detenzione abusiva di armi.

Furti nel Comune di Fiumicino

Nello specifico i Carabinieri della Stazione di Torrimpietra nel corso di mirata attività investigativa hanno raccolto numerosi elementi di prova che hanno condotto a due persone residenti a nella stessa frazione del Comune di Fiumicino, un 45enne, già con precedenti, ed un 33enne, incensurato, quali autori di numerosi furti in abitazione, commessi a Palidoro, Torrimpietra ed Aranova dal mese di febbraio 2016.

Bazar della ricettazione a Torrimpietra

I militari, nel corso delle perquisizioni effettuate nei rispettivi domicili, hanno rinvenuto un ingente quantitativo di refurtiva, il cui valore è stato stimato in circa 20.000 euro, e che comprendeva oggetti di ogni genere, risultati appunto il provento di numerosi furti in abitazione.

Armi e refurtiva in casa

Nelle abitazioni i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche delle armi - una carabina ad aria compressa, con matricola abrasa - alcune armi giocattolo prive del tappo rosso - una carabina cal. 9 mm, con relativo munizionamento - verosimilmente utilizzate nel corso delle illecite attività.

Ricettazione e furto in abitazione

Buona parte della refurtiva è già stata restituita ai legittimi proprietari, tutti residenti tra Palidoro, Torrimpietra e Aranova. I due arrestati al termine degli accertamenti sono stati denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati rispondere dei reati di ricettazione, furto in abitazione e detenzione abusiva di armi.