Blitz al campo La Barbuta: trovate 74 batterie auto pronte per essere smaltite

È la baraccopoli de La Barbuta, già nota alle cronache per i roghi che spesso con le alte colonne di fumo costringono ad interrompere il traffico aereo dell'aeroporto civile di Ciampino, il teatro del blitz a sorpresa di questa mattina, effettuato dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale.

Batterie esauste a La Barbuta

I 'caschi bianchi', nel corso dei controlli, hanno sorpreso un 50enne di nazionalità romena mentre tentava di disfarsi di 74 batterie per autoveicoli esauste, un prodotto classificato rifiuto speciale, a causa degli acidi e degli inquinanti nocivi in esso contenuti. Fra le ipotesi quelle che potessero essere pronte ad essere smaltite illecitamente.

Denunciato un uomo

Gli agenti, in forza al gruppo Sicurezza Pubblica Emergenziale, hanno provveduto a deferire l'uomo all'Autorità Giudiziaria, incriminandolo ai sensi del D.L.vo 152/2006 (reati ambientali) ed a porre sotto sequestro il veicolo, impiegato per gli illeciti smaltimenti.

Bike sharing rubate a Salone

Gli stessi agenti dello Spe sono poi andati alla baraccopoli di via di Salone. Nel campo della periferia est della Capitale un'altra 'sorpresa', con i vigili urbani che hanno trovato in un container due OBike sharing rubate, il servizio di affitto dei velocipedi attivo da soli due giorni nel I e II Municipio di Roma.