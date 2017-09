Scavalca ed entra nel Colosseo, fermato dai vigili: "Sono Batman"

"Sono Batman, lasciatemi, voglio sorvolare il Colosseo". Frasi scomposte, accompagnate da sputi, pugni, calci durante la fase dell'arresto. E' finito agli arresti un 27enne polacco che ieri pomeriggio all'Anfiteatro Flavio ha scavalcato la recinzione, ripreso con il cellulare dai turisti presenti.

I fatti alle 18.30 di ieri. Una volta scavalcata la recinzione il cittadino straniero ha aggredito due vigilantes che gli sono andati incontro. Nel frattempo sul posto, attirati dalle grida dei turisti presenti, si sono precipitati i vigili del Gruppo Speciale Sicurezza Urbana che hanno individuato e provato a fermare l'esagitato. Da qui la resistenza, con gli agenti colpiti da sputi, calci e pugni, anche con un tirapugni. Una volta bloccato ha iniziato a pronunciare le frasi sconnesse: "Sono Batman, voglio volare sul Colosseo, lasciatemi".

Portato negli uffici di via Macedonia è accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante tutte le fasi dell'arresto ha continuato a dimenarsi danneggiando il veicolo di servizio e procurandosi diverse ferite. E' quindi stato portato presso l'ospedale Vannini, dove ha trascorso la notte piantonato da due agenti.

Secondo quanto si apprende sarà sottoposto anche alle analisi per stabilire l'eventuale assunzione di sostanze psicotrope. Per i due agenti del GSSU 10 giorni di prognosi e la profilassi per accertare eventuale contagio dovuto al contatto con la saliva.

Proprio oggi al Colosseo misure di sicurezza speciali porteranno alla chiusura anticipata del sito archeologico. In programma infatti un evento internazionale, Venerdì d'alta tensione a Roma: evento internazionale al Colosseo e cortei in periferia

„Celebrity fight night 2017, Venerdì d'alta tensione a Roma: evento internazionale al Colosseo e cortei in periferia

„con la prevista partecipazione delle massime autorità dello Stato e numerosi artisti di fama mondiale. Un evento attenzionato da tempo per il quale è già in atto un monitoraggio delle fonti di intelligence, e servizi di prevenzione specialistici improntati ad una logica crescente, che troverà il suo massimo dispiegamento nella mattina di domani.

Per le specifiche esigenze di bonifica dell’anfiteatro è stata disposta la sua chiusura al pubblico dalle ore 15:00 di oggi. Nell’area del Colosseo è stata istituita una zona di massima sicurezza congegnata in modo tale da preservare il flusso turistico nell’area dei fori e dell’Aventino. La fermata della Metro Colosseo rimarrà regolarmente in funzione.“





