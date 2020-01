Prende a bastonate un minorenne: "Stava bruciando una panchina insieme ai suoi amici"

"Stava bruciando una panchina insieme ai suoi amici". E' questa la versione che un uomo di 58 anni di Ostia ha dato alla polizia, dopo essere stato fermato in piazzale Lorenzo Gasparri. Gli agenti, dopo averlo ascoltato, lo hanno denunciato per lesioni e porto abuisvo di arma da taglio, perchè trovato in possesso anche di un coltello.

Secondo una ricostruzione, nel pomeriggio del 14 gennaio il 58enne avrebbe visto alcuni ragazzi nel parco Willy Ferrero. L'uomo, ritenendo che i giovani stessero dando fuoco ad una panchina, si è scagliato contro di loro con un bastone colpendone uno di loro, di 15 anni, colpito più volte.

Il giovane è stato portato all'ospedale Grassi dalla madre dov'è stato medicato: ne avrà per sette giorni. La lite, tuttavia, secondo i primi riscontri sarebbe nata da un equivoco perché quella panchina, secondo chi abita in zona, era già annerita da tempo.