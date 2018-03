Basilica San Pietro: si stacca un pezzo d'intonaco: paura ma nessun ferito

Paura a San Pietro. Intorno alle 17 all'interno della Basilica sono caduti alcuni frammenti di intonaco nella navata laterale. Il punto di caduto è quello posto vicino all'area in cui è custodita la Pietà di Michelangelo. Nessun ferito, ma proprio in quel punto erano costretti al passaggio le decine di fedeli presenti all'interno. Un percorso obbligato n quanto la navata centrale è stata chiusa in vista delle celebrazioni del giovedì Santo.

Immediatamente circoscritta l'area. La Basilica resta aperta.