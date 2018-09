Trasforma la casa in uno stoccaggio per la droga: sequestrato 57 chili di hashish

Nascondeva in casa un vero e proprio centro di stoccaggio di sostanze stupefacenti. In manette un 40enne incensurato e originario di Velletri. A lui sono arrivat i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, coadiuvati dai colleghi della Stazione Carabinieri di Colonna, dopo giorni di servizi di appostamento ed osservazione individuando l'appartamento sulla via Casilina, nel comune di Montecompatri.

Il blitz è quindi scattato nella giornata di ieri, quando i militari hanno fatto irruzione in casa sorprendendo al suo interno l'uomo mentre confezionava molteplici dosi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di scovare 57 chili di hashish, circa mezzo etto di cocaina e altrettanta di marijuana, oltre a tutto il materiale occorrente per il confezionamento e la somma di quasi 1600 euro in contanti, provento dell'illecita attività.

Nell'ambito della perquisizione è stata anche individuata anche una pistola revolver SW, calibro 38 special, con la matricola abrasa.

L'uomo è stato immediatamente arrestato e accompagnato presso il carcere di Velletri, la droga, per un valore di oltre 143mila euro, e l'altro materiale rinvenuto è stato sequestrato. Sono in corso ulteriori accertamenti e verifiche per stabilire la provenienza dello stupefacente e per identificare le eventuali persone che potrebbero aver coadiuvato l'arrestato nelle sue attività illecite.