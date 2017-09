Una base di spaccio in casa: scoperto dai cani antidroga

Una base dello spaccio in via Ugento. Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un 21enne romano, trovando in casa 240 grammi di hashish nascosti dietro la macchina del gas e sotto il secchio dei rifiuti. Importante l'ausilio dei cani antidroga della Questura.

Il pusher era monitorato da qualche tempo dagli investigatori che avevano individuato in uno stabile di via Ugento una possibile base per lo spaccio. Perquisendo l'abitazione, attuale dimora del giovane, oltre alla sostanza stupefacente suddivisa in stecche, i poliziotti hanno sequestrato anche del materiale utile al confezionamento della droga, e un manoscritto con nomi cifre, testimonianza dell’illecita attività dello spaccio.