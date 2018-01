San Basilio, casa popolare trasformata in base per lo spaccio

Una base dello spaccio in una casa occupata a San Basilio. E' quanto hanno scoperto, questa mattina, gli agenti del Gruppo Tiburtino diretti da Maurizio Maggi, durante alcuni i controlli nel quartiere.

La zona, secondo le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale, è particolarmente interessata alla presenza della malavita organizzata e spaccio di droga, tanto che i vigili si sono accorti che la porta di un alloggio, peraltro recentemente sgomberato, era chiusa con serratura sostituita.

Pensando ad un ulteriore tentativo di occupazione per far viverci dentro qualcuno, gli agenti appartenenti al NAE (Nucleo Anti Emarginazione) sono entrati nell'appartamento, scoprendo un notevole quantitativo di droga, molta della quale già confezionata.

In particolare, sono stati trovati circa 450 g di cocaina già pronta in dosi, 15 dosi di marijuana per circa 30 grammi e altri 20 grammi di hashish. Tutto il materiale ritrovato è attualmente sotto sequestro, mentre è in corso l'acquisizione di altri elementi utili alle indagini per risalire ai responsabili.