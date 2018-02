Frascati: una base dello spaccio di hashish e marijuana casalinga

Spacciava hashish e marijuana da casa. Al termine di una mirata attività antidroga, i Carabinieri della Stazione di Frascati, con l'ausilio delle Unità del Nucleo Cinofili di Ponte Galeria hanno arrestato un 37enne nigeriano, già noto alle forze dell'ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo un prolungato servizio di osservazione, i Carabinieri sono intervenuti ed hanno bloccato lo straniero mentre si aggirava con fare sospetto in via Santa Croce di Frascati.

A seguito della perquisizione personale e successivamente di quella domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 9 grammi di marijuana, suddivisa in 14 dosi, occultate su un mobile della cucina,una dose di due grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento delle dosi e 30 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. L’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.