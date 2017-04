Fiumicino, barcone turistico si incastra nel porto canale

Un barcone turistico oggi 10 aprile è rimasto incastrato nel porto canale di Fiumicino. L'unità di 17 metri circa e 22 tonnellate di dislocamento, per cause in corso di accertamento, non è riuscita a manovrare nei pressi della passerella e, a causa della corrente del fiume, si è adagiata con la prora alla passerella per poi intraversarsi.

Appena ricevuta la notizia, il Comando della Capitaneria di porto di Roma, coadiuvato dal personale della sezione tecnica, ha immediatamente disposto l'impiego di due motovedette, il GC A 10 e il CP 602 e di un rimorchiatore della società concessionaria del servizio di un mezzo navale tecnico del porto.

Il personale della Capitaneria di Porto di Roma presente lungo la banchina nord del canale, con l'ausilio di privati cittadini, ha provveduto ad allontanare l’unità incidentata dalla passerella attraverso un cavo d'ormeggio.

Dopodiché la grossa barca è stata agganciata dal rimorchiatore con un cavo fissato a poppa che, sotto il coordinamento del GC A 10 della Guardia Costiera di Roma, è stata riportata al posto d’ormeggio.

Le operazioni si sono comunque concluse con esito positivo senza alcun danno alle persone, all’ambiente marino e alle infrastrutture portuali. La Capitaneria di Porto di Roma sta svolgendo gli opportuni accertamenti per stabilire le cause dell'incidente, a seguito della dichiarazione di evento straordinario del Comandante dell’unità.