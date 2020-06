Affonda barca di pescatori sportivi, salvati quattro diportisti

Paura a largo dove quattro diportisti sono stati tratti in salvo mentre la loro barca imbarcava acqua. L’intervento della Capitaneria di Porto domenica 31 maggio.

L’imbarcazione, della lunghezza di 6,5 metri circa, era intenta a svolgere attività di pesca sportiva non professionale, a circa 9 miglia dal Porto di Fiumicino. Quando ha iniziato ad imbarcare acqua ha dato l’allarme ad un natante da diporto che si trovava in zona, che ha prontamente allertato i soccorsi, via radio, alla Sala operativa della Capitaneria di Porto.

Veniva immediatamente inviata la motovedetta CP 836 che, giunta sul posto, ha proceduto al trasbordo dei 4 naufraghi per metterli in sicurezza ed a verificare la presenza di eventuali sversamenti di idrocarburi che avrebbero potuto arrecare danno all’ambiente marino.

Una volta assicurata l’assenza di tale pericolo, la motovedetta procedeva al rientro in base navale.

Nel tardo pomeriggio si sono concluse le operazioni degli uomini della Capitaneria di Porto di Roma, al Comando del Capitano di Vascello Antonio D’Amore, e sotto il costante coordinamento della Direzione Marittima del Lazio, che hanno portato al recupero dell’imbarcazione semi affondata, ad opera di una Unità navale privata, svolte con l’assistenza della motovedetta CP836, che ha scortato il convoglio fino all’ingresso nel Porto di Ostia.