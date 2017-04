Barca affonda nel Tevere, interviene la Capitaneria di Porto

C'è voluto l'intervento della Capitaneria di Porto per evitare che una imbarcazione di 8 metri affondasse del tutto lungo il Fiume Tevere in località Fiumara Grande nel Comune di Fiumicino. E' successo lo scorso 15 aprile quando il natante, equipaggiato con motori entro-fuori bordo di 23 CV ciascuno, per cause in corso di accertamento è affondato lungo la banchina, nei pressi di Fiumara Grande adagiandosi su un fondale di circa 2 metri del Fiume Tevere.

Appena ricevuta la notizia, il Comando della Capitaneria di porto di Roma, coadiuvato dal personale della sezione tecnica, si è recato immediatamente sul posto al fine di constatare l’affondamento del natante, scongiurare possibili situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione e altresì salvaguardare l'ambiente marino da presunti inquinamenti.

L’operazione di recupero dell’unità, dopo la messa in sicurezza notturna, è iniziata ieri a cura del proprietario del natante, in concomitanza con il picco di alta marea e l’assenza di onda di risacca, e si è articolata in varie fasi che ne hanno garantito lo svolgimento in assoluta sicurezza, sotto l’occhio vigile della Guardia Costiera di Roma.

Il personale della Capitaneria di Porto di Roma presente lungo la banchina, ha seguito le operazione tese a portare in galleggiamento l’unità mediate l’impiego dida parte dei sommozzatori. L’unità è stata agganciata ad unaattraverso l’ausilio di fasce e dopo essere stata alleggerita e parzialmente svuotata dall’acqua presente a bordo, è stata trainata lentamente presso un locale cantiere navale dove è stata alata a secco.

Le operazioni si sono comunque concluse con esito positivo senza alcun danno alle persone, all’ambiente marino e alle infrastrutture. La Capitaneria di Porto di Roma sta svolgendo gli opportuni accertamenti per stabilire le cause dell’incidente.