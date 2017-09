Viadotto Roma-Fiumicino: sgomberata baraccopoli con allaccio abusivo all'elettricità

Una mini favela con allaccio abusivo alla rete di illuminazione pubblica. Operazione di sgombero da parte della Polizia Locale, gruppo Marconi, per una serie di moduli abitativi situati sotto il tratto autostradale della Roma-Fiumicino, disseminati tra la stazione della ferrovia regionale Magliana e quella di Muratella.

Baraccopoli viadotto Roma-Fiumicino

Sono stati identificati 10 persone di nazionalità romena, tutti senza fissa dimora, anche se dal numero delle baracche e dai materassi ritrovati gli occupanti erano presumibilmente molti di più. Tramite la Sala Operativa Sociale, due uomini hanno accettato l’assistenza alloggiativa in quanto affetti da gravi problemi di salute.

Allaccio abusivo illuminazione pubblica

Durante i controlli è stato sequestrato un chilometro di cavi elettrici che collegavano l’impianto di illuminazione pubblica con vere e proprie utenze private: sono stati trovati frigoriferi e lavatrici che venivano messi in funzione tramite il furto di energia elettrica, reato su cui la Polizia Locale sta svolgendo ulteriori indagini.

Ama e Anas sul posto

Per la pulizia è stato richiesto l’impiego di mezzi AMA e di ANAS, sia per gestire i tratti di rispettiva competenza, sia per l’utilizzo di attrezzature idonee a rimuovere circa 20 tonnellate di rifiuti: lamiere, giacigli, baracche, merce presa nei cassonetti ed alcuni elettrodomestici.

Bonfica accampamenti

La bonifica degli accampamenti è tuttora in corso a causa della grande quantità di materiali da portare in discarica, mentre le squadre di Acea hanno ripristinato l’impianto di illuminazione pubblica e una tubatura fognaria da cui fuoriusciva una grossa quantità di acque nere.