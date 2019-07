Pubblicato il bando OEPA: linee guida per l'assistenza ai bambini disabili

Dopo un anno e mezzo di attesa, il Comune ha partorito il bando OEPA rivolto al personale che si occupa dell’assistenza ai bambini disabili nelle scuole dell’infanzia, comunali e statali, primarie e secondarie di primo grado.

L’accordo quadro triennale 2020-2022

L’accordo quadro triennale (2020-2022) è stato predisposto dal Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici in sinergia con il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa, su indirizzo politico dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale. Le finalità previste dal bando consentono la flessibilità funzionale per far fronte ad esigenze evolutive del servizio, specie sotto il profilo economico. I nuovi contratti applicativi partiranno il prossimo 1 settembre e saranno stipulati dai singoli Municipi con le piccole e medie imprese che si aggiudicheranno l’affidamento e specificheranno termini e condizioni.

Baldassare: “Abbiamo anche tutelato i livelli occupazionali

“Gli Uffici hanno fatto tesoro delle osservazioni dell’ANAC – ha spiegato l’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre - Le offerte tecniche per essere considerate valevoli dovranno ottenere almeno 40 punti sugli 80 fissati dal bando. L’assegnazione del punteggio sulla parte economica (massimo 20) sarà parimenti legato alla capacità dell’impresa di assicurare il giusto rapporto qualità-prezzo. Il criterio scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa”. Infine: “Ci siamo impegnati con famiglie e organizzazioni sindacali a tutelare i livelli occupazionali in modo da tutelare contestualmente la continuità del servizio e le presenze accanto ai bimbi. È importante che le figure di riferimento siano confermate, per garantire sicurezza alle famiglie e benessere ai piccoli” ha concluso l’Assessora Baldassarre.