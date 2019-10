Furti a Termini e all'aeroporto di Fiumicino, sgominata la banda dei 'pendolari del crimine'

La Polizia di Frontiera di Fiumicino ha sgominato una banda di dodici algerini, meglio nota come "i pendolari del crimine" perché, pur risiedendo stabilmente in Francia e Spagna, i furti venivano commessi a Roma. Non solo prendevano di mira passeggeri facoltosi in partenza dall'aeroporto di Fiumicino, principalmente di nazionalità russa, araba e orientale.

I dodici erano in grado di alternarsi e scambiarsi i ruoli, facendo la spola tra i loro paesi di residenza e l'Italia, proprio come fossero dei veri e propri pendolari. Dopo mesi di indagini e controlli serrati tra lo scalo romano, la stazione Termini ed alcune zone nel cuore della Capitale, gli investigatori sono riusciti ad arrestare per furto aggravato 5 borseggiatori, tutti di nazionalità algerina, con precedenti penali specifici e a denunciarne altri sette.

Importante per individuare i componenti della banda, oltre alle minuziose indagini, anche le immagini catturate dall'impianto di video-sorveglianza dell'aeroporto.

Soltanto nelle ultime due settimane i borseggiatori erano riusciti a compiere persino tre furti per oltre 50 mila euro. Ma il loro campo d'azione, arrivava anche fino agli hotel a cinque stelle nel centro di Roma, le maggiori vie del centro della città e Termini. E proprio intorno alla stazione, peraltro, che gli investigatori, successivamente, hanno scoperto che alcuni componenti della banda di borseggiatori pernottava.