Banda di ladri d'auto a Garbatella: fermati con il kit per mettere a segno i furti

Un cacciavite modificato con apposta una punta da fresa, per infrangere i vetri, una centralina d’auto da sostituire ai veicoli da rubare ed altri attrezzi atti allo scasso. Questo il materiale sequestrato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, ad una banda specializzata in furti d’auto ed in appartamento.

Banda ladri d'auto a Garbatella

I tre, di origini bosniache, di 30, 23 e 22 anni, erano a bordo di un’auto in via delle Sette Chiese, zona Garbatella, quando gli agenti hanno deciso di procedere al loro controllo. Nel corso della successiva perquisizione effettuata, all’interno del veicolo i poliziotti hanno rinvenuto il materiale sopra descritto nonché una cartuccia di proiettile a salve, celata in uno dei sedili dell’auto.

A bordo di un'auto rubata

Nel corso delle indagini, inoltre, il veicolo è risultato essere provento di furto e già sottoposto a confisca amministrativa in quanto privo di copertura assicurativa. I tre, già noti alle forze di polizia per reati contro il patrimonio, il 30enne sottoposto inoltre ad avviso orale, al termine sono stati denunciati. Ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli i reati di cui dovranno rispondere.