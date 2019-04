Dai Quartieri Spagnoli a Roma: sgominata la banda della gomma bucata, così truffavano donne e anziani

Dai Quartieri Spagnoli di Napoli ai centri commerciali di mezza Italia, dove nei parcheggi selezionavano con cura le auto da colpire e le vittime, sempre anziani. Ben 63 colpi complessivi, undici dei quali commessi a Roma e provincia. Ci sono voluti due anni di lavoro ma i carabinieri della Compagnia di Jesi hanno chiuso il cerchio, sgominando la banda della gomma bucata e arrestato 7 napoletani, tutti tra i 23 e i 50 anni, accusati in concorsi di furto aggravato, danneggiamento e utilizzo indebito di carte di credito e bancomat.

Come riporta infatti AnconaToday la banda, in gruppi di 2 o 3 uomini, selezionavaìuna delle auto parcheggiate con la consapevolezza che apparteneva ad una persona anziana o comunque particolarmente vulnerabile. Successivamente veniva bucato lo pneumatico anteriore sinistro, con la vittima che avrebbe dovuto quindi scendere dall'auto per cambiare la ruota, lasciando incustoditi i propri beni.

Mentre le vittime erano impegnate, i malviventi potevano quindi rubare il bottino e fuggire con contanti e carte di credito. Fondamentali ai fini delle indagini sono state le registrazioni della videosorveglianza dei centri commerciali, che hanno ripreso la banda di napoletani in azione.

Undici i colpi a Roma e provincia iniziati il 4 dicembre 2017 con tre azioni tra Velletri e due a Pomezia. Poi ancora il 27 marzo 2018 a Roma, il 10 aprile, il 7 maggio e il 23 febbraio di quest'anno. La banda ha colpito anche a Tivoli e Palestrina. Dei veri e propri blitz in trasferta, anche con tre o quattro colpi al giorno, che permettevano incassi tra i 500 e i 6500 euro.