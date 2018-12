Shopping "gratis" nei negozi del Centro: sgominata una multinazionale del furto

Con borse schermate saccheggiavano i negozi del Centro di Roma. I Carabinieri sono riusciti ad acciuffare 4 ladri, sgominando una multinazionale del furto. In mancette due cittadini del Montenegro di 38 e 47 anni, una donna ucraina di 31 anni e un cittadino egiziano di 64 anni.

Tutte vecchie conoscenze delle forze dell'ordine, scoperte dai Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in Lucina mentre stavano facendo incetta di capi di abbigliamento e di occhiali in diversi esercizi di via Frattina. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari mentre la multinazionale del furto è stata arrestata e portata in caserma insieme alle loro borse, schermate artigianalmente con fogli di alluminio allo scopo di eludere le barriere antitaccheggio degli esercizi commerciali visitati.

Dovranno rispondere tutti di concorso in furto aggravato. Per il cittadino egiziano, inoltre, è scattato anche il deferimento all'Autorità Giudiziaria con l'accusa di evasione, poiché dagli accertamenti eseguiti in banca dati è emerso il provvedimento restrittivo tuttora in atto a suo carico.