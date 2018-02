La banda dei camper: turisti ad ammirare il Circo Massimo e ladri a forzare la serratura del caravan

La banda dei camper torna in azione. Sono stati i carabinieri della Stazione Roma Aventino ad arrestare un gruppo di quattro cittadini cileni sopresi a scassinare la serratura di un caravan, parcheggiato da una famiglia di turisti spagnoli, in via di Valle delle Camene, a pochi metri dal Circo Massimo, mentre le ignare vittime erano intente a visitare le bellezze storiche della Città Eterna.

Banda dei camper al Circo Massimo

La banda dei quattro sudamericani, di 45, 26, 28 e 20 anni, non nuova a questi tipi di reati, una volta individuato il veicolo lasciato incustodito, entrava in azione con un modus operandi ormai collaudato: due uomini facevano da palo ai lati della strada, sempre in contatto telefonico, mentre il terzo con incredibile rapidità apriva la vettura, forzandone la serratura e svuotandola di ogni bene, con il quarto rimasto alla guida della loro auto, pronta a ripartire.

Furti nei camper in sosta all'Aventino

Ieri pomeriggio però, i quattro cileni sono stati notati e sorpresi dai Carabinieri e sono stati bloccati. Uno di loro è stato 'pizzicato' con un cacciavite in mano mentre stava manomettendo la porta di un caravan di turisti spagnoli, in transito a Roma. I militari hanno perquisito gli arrestati ed hanno rinvenuto e sequestrato diversi arnesi da scasso. I quattro, accusati di tentato furto aggravato in concorso, sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.