Dalla gelateria Otaleg al negozio di telefonia: banda del buco svaligia il 3 Store

Sorpresa amara questa mattina per i titolari del 3 Store di viale dei Colli Portuensi svaligiato da una banda di ladri. La scoperta della visita della 'Banda del buco' all'apertura della saracinesca del negozio di telefonia che si trova nella zona di Monteverde. Entrati nell'esercizio commerciale i proprietari si sono trovati il negozio 'ripulito' dopo che i malviventi sono penetrati attraverso un buco, praticato presumibilmente nel corso della notte, dalla vicina gelateria Otaleg.

Banda del buco al 3 Store dei Colli Portuensi

La segnalazione al numero unico per le emergenze 112 è arrivata questa mattina intorno alle 9:00 dall'esercizio commerciale che si trova al civico 598 di viale dei Colli Portuensi. Come accertato dagli investigatori la banda dei soliti ignoti è penetrata nel negozio di telefonia dopo aver praticato un foro dall'adiacente gelateria. Rubati decine di smartphone, tablet ed il fondo cassa, con il bottino ancora in via di quantificazione. Riusciti a dileguarsi i ladri, sul furto indagano gli agenti del commissariato di polizia di Monteverde.