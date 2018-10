Policlinico: senza autorizzazione e con il banco abusivo ad occupare il marciapiede

Un banco abusivo gestito da un uomo senza alcuna autorizzazione. La scoperta nel corso dei controlli amministrativi in prossimità del Policlinico Umberto I e dell'area dell'università La Sapienza da parte degli agenti del PICS (Pronto Intervento Centro Storico) della Polizia Locale di Roma Capitale. In particolare i vigili sono intervenuti in viale Regina Elena ed hanno proceduto al sequestro di un banco abusivo che occupava tutto il marciapiede.

Sequestrato banco abusivo al Policlinico

Gli agenti hanno identificato il responsabile, un cittadino extracomunitario di 40 anni, che esercitava l’attività di vendita senza alcuna autorizzazione. Sono stati sequestrati oltre 500 libri e giocattoli ed un ombrellone di 10 metri quadri.