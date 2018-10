Dichiaravano 2500 Euro al fisco ma pagavano un mutuo da 10mila Euro al mese per una villa al mare

Dichiaravano 2500 Euro di reddito al mese ma in realtà pagavano un mutuo da 10mila Euro per una villa acquistata al mare. Sono stati i Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma a trarre in arresto due persone, marito e moglie, ritenute responsabili di reati fallimentari, riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, sono scaturite dal fallimento di una società operante nel settore della consulenza e della realizzazione di sistemi logistici integrati.

Bancarotta fraudolenta

Nel corso degli approfondimenti investigativi, condotti dalla Sezione di Polizia Giudiziaria aliquota Guardia di Finanza della stessa Procura e dal Gruppo Tutela Mercato Capitali del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, è emerso che l'amministratore di fatto della società fallita (un uomo di 51 anni), formalmente gestita da due fidati “prestanome” di nazionalità romena, ha commesso più fatti di bancarotta fraudolenta, distraendo dalla società e da due ulteriori imprese a lui riconducibili disponibilità finanziarie per oltre 14 milioni di euro, parte delle quali utilizzate per spese personali, tra cui l’acquisto di un immobile di pregio a Castiglione della Pescaia (località di mare in provincia di Grosseto), del valore di circa 500.000 euro.

Villa al mare intestata alla moglie

Il bene è stato intestato alla moglie dell'amministratore (una donna di 32 anni) al fine di creare – come evidenziato nel provvedimento restrittivo – "una situazione di apparenza giuridica per evitare possibili aggressioni al suo patrimonio", condotta tipica "dell’agire consolidato" del 52enne "il quale si è costantemente servito di prestanome per compiere le attività distrattive”.

Un mutuo da 10mila Euro al mese

Pur dichiarando complessivamente redditi per circa 2.500 euro al mese, i coniugi si erano impegnati al pagamento del prezzo dell’immobile in rate mensili di 10.000 euro, che potevano onorare solo in virtù dei periodici e cospicui versamenti di contanti effettuati sui propri conti.

Arrestati marito e moglie

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma ha disposto: la custodia cautelare in carcere nei confronti del 52enne e gli arresti domiciliari nei confronti della moglie. Disposto inoltre il sequestro della proprietà sita a Castiglione della Pescaia. Sono in corso le ricerche dei due “prestanome” - attualmente irreperibili - destinatari, rispettivamente, del provvedimento degli arresti domiciliari e della misura interdittiva del divieto di esercitare attività d’impresa per dodici mesi.