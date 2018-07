Si allontana da casa e scompare, ore d'ansia per un bambino di 3 anni

Erano da poco trascorse le 10:00 di domenica mattina quando la Centrale Operativa di Civitavecchia ha ricevuto la chiamata da un cittadino di Aranova che segnalava la presenza di un bambino piccolo che piangeva in mezzo alla strada. Appresa la notizia, la pattuglia della Stazione di Passoscuro si è recata immediatamente sul posto. Il bambino di 3 anni sapeva appena dire il proprio nome e non era in grado di indicare l’abitazione.

Bambino scomparso da casa ad Aranova

È servita infatti circa un’ora prima che i militari riuscissero a individuare i genitori e a riaccompagnarlo a casa che era distante ben oltre un chilometro dal punto dove è stato ritrovato. Si è trattata di un’esperienza fortunata per il piccolo, di appena 3 anni, che ha percorso tutta quella strada, attraversando vie dove passano numerosi veicoli.