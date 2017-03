"Aiutateci a trovare nostro figlio", bambino di 4 anni sparito e ritrovato a Termini

Una piccola disavventura con un lieto fine. E' successo venerdì pomeriggio, alla stazione Terimini quando un bambino di 4 anni, di origini nord africane, si è allontanato dai genitori mentre erano in attesa del treno all'interno della scalo ferroviario. Il piccolo, approfittando di in un momento di distrazione della mamma e del papà, era scomparso tra gli innumerevoli passanti e viaggiatori.

Immediata la richiesta d'aiuto dei genitori e l'intervento della Polizia Ferroviaria, la specialità della Polizia di Stato alla quale è affidata la tutela della sicurezza degli utenti del trasporto ferroviario.

Così tutte le pattuglie presenti in stazione sono state immediatamente allertate e si sono poste alla ricerca del bimbo che, considerata l’età, poteva essere esposto a più di un pericolo.

Le ricerche sono state concentrate nei pressi dei treni in sosta, sicuro oggetto di attrazione e curiosità per il bimbo. L’intuizione si rivelava giusta poiché, il bimbo è stato poco dopo rintracciato quasi alla fine del marciapiede di un binario dove in quel momento stazionava un treno in partenza.

Smarrito e spaventato, il piccolo, è stato accolto tra le braccia di un poliziotto e si è così subito tranquillizzato, mentre veniva condotto nei pressi dei varchi di accesso ai binari dove i genitori, visibilmente commossi ed emozionati, hanno potuto riabbracciarlo.