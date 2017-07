Bimbo si perde al mare, la polizia locale rintraccia la famiglia

Disavventura, ad Anzio, per un bambino e sua mamma. Il piccolo, ieri pomeriggio, si era perso presso lo stabilimento Lido di Nerone, sulla Riviera Mallozzi e ha così chiesto aiuto, intorno alle 18:20, ad un bagnino sulla spiaggia.

Il personale del lido ha così allertato la Polizia locale per ricevere aiuto. Una pattuglia in servizio sul litorale è arrivata ul posto tempestivamente rassicurando il bimbo e prendendolo in custodia, accompagnandolo presso gli uffici del Comando. Nel frattempo il personale della Centrale Operativa è riuscito a risalria al nominativo della famiglia inviando una pattuglia presso la loro abitazione.

La madre, individuta, ha quindi raggiunto il figlio negli uffici della Locale di Vicolo dei Fabbri raccontando che ciò era accaduto per un malinteso con gli amici a cui aveva affidato il bambino ed il contestuale spegnimento del proprio cellulare. Dopo i dovuti chiarimenti con le forze di polizia, il minore è stato riconsegnato alla madre.