Metro A, ragazzino di 11 anni aggredito col taglierino: "A voi zingari vi ammazziamo"

Voglio ammazzare gli zingari perchè mi hanno rotto il ca**o". Questa la motivazione alla base di una aggressione subita da un ragazzino rom di soli 11 anni, ferito da un romano di 29 anni alla stazione Termini della metro A. Le violenze intorno alle 15:40 di giovedì 21 febbraio. A salvare il minorenne le GPG (Guardia Particolareggiate Giurate) in servizio alla stazione Termini della metropolitana.

In particolare le due guardie Italpol sono intervenute mentre un giovane inveiva contro un ragazzino presente in stazione. Avvicinatisi alla scena i due vigilantes hanno chiesto spiegazioni con il 29enne che per tutta risposta li ha aggrediti verbalmente, continuando ad urlare contro il ragazzino "State sempre qua a rubà. A voi zingari vi ammazziamo". "Questo ladro mi ha appena fregato 70 euro".

Preso in consegna l'11enne, le due guardie giurate lo hanno portato nel box della stazione per identificarlo ed allertare le forze dell'ordine. Insieme a loro il 29enne, che improvvisamente ha impugnato un taglierino e lo ha sferrato da dietro contro la nuca del minorenne ferendolo.

Visto il sangue uscire dalla testa del minore, le guardie giurate hanno quindi bloccato l'aggressore prestando i primi soccorsi alla vittima. Affidato il ragazzino alle cure del 118 questi è stato trasportato al Policlinico Umberto I dove gli hanno messo cinque punti di sutura alla nuca.Nelle sue tasche non è stata trovata traccia del presunto denaro rubato al 29enne.

Identificato in un 29enne romano di San Basilio, l'aggressore è stato arrestato dagli agenti dei commissariati Viminale e Flaminio con l'accusa di "lesioni aggravate" e sottoposto a rito direttissimo nella mattinata di oggi 23 febbraio al Tribunale di piazzale Clodio.