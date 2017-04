Via del Corso, bimbo si perde tra la folla: ritrovato dall'esercito

Vagava spaesato in via del Corso alla ricerca dei genitori. E' stato salvato dai militari di 'Strade sicure' un bambino che, in vacanza a Roma con i familiari, si è perso nel centro della città. I militari del 1° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Antares”, l'hanno notato durante il servizio. Il minore si ricordava il numero di telefono dei genitori. Questo ha permesso di contattare immediatamente la madre, dopo il coinvolgimento della Sala Operativa della Questura.

Poco più tardi, la mamma ha raggiunto la postazione dell’Esercito ed il bambino, nel vederla, le è subito saltato al collo. Prima di lasciare che il bimbo tornasse con i suoi genitori sono stati effettuati tutti i controlli del caso.

Questo, però, non è l'unico caso delle ultime ore. I militari hanno arrestato anche un latitante colpito da un mandato di cattura internazionale per reati pesanti. L'uomo è stato fermato per un controllo nel sottopassaggio della stazione ferroviaria Roma Ostiense, da una pattuglia formata da militari del 2° Reggimento Genio Pontieri e da un Carabiniere. Dopo le verifiche, è emersa la sua situazione. Arrestato è stato trasferito presso la Stazione Carabinieri Roma – San Sebastiano.

Infine, presso la Stazione Repubblica della linea “A” della Metropolitana di Roma, una pattuglia di militari del 151° Reggimento Fanteria “Sassari” è accorsa in aiuto di alcuni passanti ai quali era stato sottratto un portafogli e che stavano discutendo con i presunti autori del crimine. Questi ultimi, due ragazzi ed una ragazza, minorenni e risultati privi di documenti, sono stati posti da subito in stato di fermo e quindi consegnati alla Polizia di Stato per gli adempimenti del caso.