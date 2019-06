Ostia Antica: bambino di 5 anni schiacciato da cancello, lotta tra la vita e la morte

Un bambino di 5 anni lotta tra la vita e la morte dopo un incidente domestico avvenuto oggi, 3 giugno, ad Ostia Antica, nella periferia di Roma, poco dopo le 18:30 circa. Allertati, al civico 22 di via della Rivautella, sono giunti i Carabinieri della Stazione di Roma Ostia Antica, il personale medico e i Vigili del Fuoco.

Secondo quanto è stato ricostruito, mentre cercava di chiudere il cancello scorrevole di una abitazione privata, per cause in corso di accertamento, il piccolo è rimasto schiacciato quando, a fine corsa, è uscito fuori binario. Il personale del 118 ha attivato l’intervento dell’eliambulanza che ha trasportato il bambino in pericolo di vita al Gemelli.

Il bambino di 5 anni ha riportato vari traumi e un trauma cranico con ematoma cerebrale. La prognosi al momento è riservata. Saranno molto importanti le prossime 24 ore. Il cancello è stato sequestrato dai Carabinieri che stanno svolgendo accertamenti.