Dramma a Spinaceto: bambino cade dal 5° piano, morto sul colpo

Tragedia oggi 20 dicembre. Un bambino di cinque anni è morto in via Padre Romualdo Formato. Il piccolo, per cause ancora da accertare, è deceduto dopo essere caduto dal quinto piano di un palazzo. Il dramma intorno alle 15 circa. Sul posto, allertati, i sanitari del 118, l'eliambulanza e i Carabinieri.

Inutili i soccorsi. Il bambino, dopo diversi tentativi di rianimazione praticati dal personale medico, è morto sul colpo. I militari della compagnia di Pomezia e della stazione di Tor de' Cenci, dopo aver raccolto le prime testimonianze del caso e ascoltato parenti e residenti, hanno iniziato le indagini coaudivate dal Nucleo Investigativo dei Carabineri di Frascati.

Il bambino era in casa con il padre, mentre la mamma era uscita per andare a prendere l'altra figlia a scuola. Secondo una prima ricostruzione il piccolo, salito sul termosifone, si sarebbe sporto troppo dalla finestra del salone che da sulla strada per poi cadere dal quinto piano del palazzo. Al momento, come da prassi, nessuna pista è esclusa.