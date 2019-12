Tragedia a Ostia, muore bimbo di 11 anni: si era sentito male a scuola

Tragedia ad Ostia dove un bambino di 11 anni è morto dopo aver avuto un malore a scuola. Il piccolo, alunno della prima media di una scuola del lido di levante, si è sentito male durante una lezione, intorno le 12:30 circa, andando in arresto cardio circolatorio.

Allertati dagli insegnanti, sul posto i soccorritori del 118 hanno rianimato il bambino di 11 anni portandolo all'ospedale Grassi di Ostia. Per il minore, tuttavia, non c'è stato nulla da fare. Alle 14:50 è stato dichiarato il decesso nel nosocomio di via Passeroni.

Sul posto era anche atterrata l'eliambulanza nei pressi del campo di Stella Polare. Sulla morte del giovane studente indagano gli agenti del Commissariato del Lido della Polizia di Stato.