Nettuno, cade nello stagno del giardino di casa: morto bimbo di 2 anni

E' caduto dentro uno stagno nel giardino di casa e ha perso la vita. Così è morto un bambino di due anni a Nettuno, in via Santa Marinella. Il dramma questa mattina intorno alle 8 e 15.

Il piccolo sarebbe precipitato in una sorta di vasca naturale presente nel verde dell'abitazione familiare. Immediati i soccorsi del 118, ma per la vittima non c'è stato niente da fare. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del commissariato di Anzio che indagano per accertare la dinamica dei fatti.