Picchia la compagna e porta via il figlio di 2 mesi: ritrovati in un centro commerciale

E' terminata con un lieto fine, dopo 12 ore di ricerche, la vicenda di Monterondo dove Gianluca Caucci, padre di 21 anni, aveva litigato con la compagna per poi fuggire via con il loro figlio di appena 2 mesi e mezzo. Il giovane è stato trovato dai Carabinieri al Centro Commerciale Porta di Roma in zona Bufalotta.

Tutto è iniziato ieri sera quando Caucci aveva aggredito la compagna, lituana di 20 anni, con un pugno al volto. Poi la fuga con il figlio. I due, a piedi, sono andati via da Viale Mazzini nel comune di Monterodondo.

Da quel momento il 21enne è rimasto irreperibile. I carabinieri lo hanno cercato per le abitazioni dei parenti e degli amici, poi sono giunti a lui intorno alle 11:15 di oggi. Il padre e il bambino sono in buone condizioni, entrambi visitati da personale medico. Sono in corso indagini per capire dove il padre abbia fatto trascorrere la notte al piccolo.