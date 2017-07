Colpito da un tubo mentre gioca al parco, bimbo di 8 anni in prognosi riservata

E' stato trasportato in eliambulanza in prognosi riservata al Policlinico Universitario Agostino Gemelli dopo essere stato colpito da un tubo venuto giù da una impalcatura. A rimanere gravemente ferito un bambino di 8 anni. L'incidente è accaduto intorno alle 12:30 di questa mattina al parco Papacci di via Veientana, a Grottarossa.

Bambino ferito al parco Papacci

Tutta da accertare la dinamica dell'accaduto. Sul posto per gli accertamenti tre pattuglie del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale, gli agenti di polizia del commmisariato Flaminio e la polizia scientifica. Secondo quanto si apprende il bimbo, classe 2009, stava giocando in un campo di basket dell'area verde del XV Municipio, qui si sarebbe fatto male con un tubo di una recinzione, nella fattispecie una impalcatura. Sembra che il piccolo abbia sbattuto violentemente la testa in terra. L'area dove è avvenuto l'incidente è stata poi transennata.