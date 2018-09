Talenti: precipita dalla finestra della camera da letto, grave un bimbo di 8 anni

E' precipitato da un'altezza di dieci metri dalla finestra della camera da letto dei genitori. A vivere l'incubo il padre e la madre di un bambino italiano di 8 anni. I fatti sono accaduti poco prima delle 23:00 di domenica sera da un appartamento al secondo piano di via Franco Sacchetti, in zona Talenti.

Bimbo precipita dalla finestra in via Sacchetti

Caduto rovinosamente da un'altezza di dieci metri sopra la pavimentazione di una rampa di un adiacente esercizio commerciale, ad accorgersi dell'accaduto sono stati i genitori che si trovavano nella stessa camera da letto dalla quale è poi precipitato loro figlio. Allertati i soccorritori il bambino è stato trasportato dall'ambulanza del 118 all'ospedale Bambino Gesù in gravi condizioni.

Bambina ferito dopo caduta dalla finestra a Talenti

Avvenuto l'incidente, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Roma Talenti. Ascoltati i genitori, due 40enni, gli stessi hanno riferito di trovarsi a letto a dormire al momento dell'incidente. Con il papà in dormiveglia che ha riferito di aver sentito il rumore della finestra che si apriva avvertendo poi il tonfo della caduta di suo figlio sulla rampa sottostante la loro casa.

Bimbo di Talenti ferito all'ospedale Bambino Gesù

Con un politrauma da caduta il bambino si trova ancora ricoverato in osservazione all'ospedale pediatrico Bambino Gesù, grave ma cosciente e, a quanto si apprende, non in pericolo di vita. Nell'abitazione di via Franco Sacchetti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo di via in Selci, al momento i carabinieri della Compagnia Roma Montesacro che indagano sull'accaduto propendono per l'incidente. Il magistrato di turno ha comunque aperto un fascicolo d'indagine come atto dovuto.