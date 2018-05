Flaminio: bambino cade del balcone di un palazzo, trasportato in ospedale in codice rosso

Un bambino di 10 anni è caduto poco fa da un balcone all'interno di una chiostrina in un palazzo in Piazza Perin del Vaga 4, nel quartiere Flaminio. Il piccolo è caduto dal primo piano di un palazzo da due metri e mezzo di altezza. Soccorso, ha riportato una frattura alla gamba.

Non è in pericolo di vita, secondo fonti della Polizia. E' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma. Sul posto oltre alle pattuglie della Polizia di Stato stanno arrivando Vigili del Fuoco e 118.