Donna abbandona il figlio di un anno a Termini e scappa via in treno

E' stata arrestata per abbandono di minori dopo aver lasciato il figlio di 1 anno in una carrozzina nella zona della stazione Termini. A finire in manette una donna italiana di 25 anni, trovata dalla polizia assiema all'altra figlia, di tre anni, alla stazione di Bologna.

La ricerca della giovane mamma era cominciata intorno alle 17:00 di giovedì 27 febbraio quando un passante ha visto una carrozzina incustodita con all'interno un bimbo di 1 anno in via Principe Amedeo, a due passi dalla stazione Termini. Intervengono gli investigatori di polizia ed acquisiscono un video di un esercizio commerciale della zona dove viene ripresa la donna mentre lascia il proprio bimbo.

Nel volgere di breve la Polizia di Stato riesce ad identificare la donna, risultata essera una cittadina italiana di 25 anni ospite presso una casa famiglia. La giovane viene contattata telefonicamente dall'assistente sociale e gli riferisce di essere in viaggio per tornare a Roma. Una rassicurazione non veritiera però, con gli investigatori che localizzano attraverso le celle telefoniche la mamma su un treno intercity Roma-Firenze-Bologna-Tarvisio assieme all'altra figlia, una bimba di 3 anni.

Arrivato il treno a Bologna alla stazione la donna viene fermata dagli agenti della Polizia Ferroviaria con l'Autorità Giudiziaria che ne ha poi disposto l'arresto per abbandono di minori. Affidata l'altra figlia ad una comunità, la 25enne non ha saputo fornire spiegazioni su cosa l'abbia portata ad abbandonare il figlio di 1 anno. Nessun problema invece per il piccolo, preso in cura all'ospedale Bambino Gesù in attesa della decisione della magistratura.

