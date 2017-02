Bambina di 2 anni sola sulla via Tiburtina: denunciati genitori e baby sitter

E' stata trovata mentre camminava da sola sulla via Tiburtina. Una bambina di 2 anni è stata salvata dai carabinieri di Tivoli e Guidonia allertati da alcuni passanti che avevano notato la piccola passeggiare senza meta.

I militari, dopo gli accertamenti dal caso, hanno scoperto che la bambina è figlia di due giovani di 27 e 25 anni che ieri l'avrebbero data in custodia, per qualche ora, a un italiano di 45 anni che abita nel loro stesso palazzo. La coppia e l'uomo sono stati denunciati dai carabinieri e la bambina è stata affidata ai servizi sociali in una casa famiglia.

Continuano le indagini per fare chiarezza sulla vicenda. Le dichiarazioni delle tre persone, infatti, non avrebbero convinto i militari che indagano per meglio comprendere chi fosse il soggetto a cui era stata affidata la piccola.